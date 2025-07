São Gonçalo divulga locais da vacinação itinerante nesta semana

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenação de Imunização, vai vacinar os usuários do Shopping Partage contra a gripe e o sarampo nesta semana, entre os dias 16 e 18, das 10h às 16h. A ação de vacinação itinerante também vai acontecer no Condomínio Sol da Enseada, no Vila Lage, nesta segunda (14) e terça-feira (15) das 9h às 16h. Todas as pessoas com mais de seis meses podem receber as vacinas, dependendo do histórico de cada paciente.

As ações itinerantes visam atingir a população que não tem condição de ir até o posto de saúde se vacinar e está acontecendo em locais de grandes aglomerações e empresas desde o início de abril. No Condomínio Sol da Enseada, por exemplo, moram mais de 2 mil pessoas.

Leia também:

Polícia Civil investiga dois casos de tentativa de homicídio em São Gonçalo

Número 190 da Polícia Militar fica fora do ar por mais de 4 horas no fim de semana



“Continuamos com as ações em lugares de grandes aglomerações para atender maior quantidade de gonçalenses que ainda não se vacinaram contra a gripe. A vacina evita de 60% a 70% dos casos graves, mortes e hospitalizações. Ela também diminui o risco de infecção. Quem se vacina, ajuda na redução da circulação dos vírus, prevenindo surtos e protegendo aqueles que não podem ser vacinados. A imunização é uma atitude responsável e essencial para promover a saúde coletiva e o bem-estar de todos”, alertou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Os gonçalenses com febre ou com coronavírus devem adiar a vacinação até a resolução do caso. Pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores não devem se vacinar. Para a imunização, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.

A vacina da gripe disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B.

A vacina que imuniza contra o sarampo é a tríplice viral, que também previne as formas graves da rubéola e caxumba. A tríplice viral pode ser aplicada nos gonçalenses de até 59 anos que ainda não estejam imunizados. O objetivo da iniciativa é reforçar a vacinação contra a doença, bloqueando o seu retorno.

Vale lembrar que todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da gripe e do sarampo, estão disponíveis em 62 salas de vacinação espalhadas em unidades de saúde da cidade.

Formas de prevenção contra a gripe:

1- Vacinação;

2- Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, principalmente antes de se alimentar;

3 - Utilizar lenço descartável para limpar o nariz;

4 - Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;

5 - Não compartilhar talheres, pratos, copos e garrafas;

6 - Evitar contato com pessoas que estão com sintomas de gripe;

7- Evitar aglomerações e ambientes fechados e

8 - Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas