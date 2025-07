Marcha para Jesus 2025 atrai milhares de gonçalenses

Na tarde deste sábado (12), aconteceu a Marcha para Jesus – “Unidade pela paz” em São Gonçalo. O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, reuniu milhares de gonçalenses, que se concentraram na Rua Coronel Moreira César, no Centro, e caminharam até o Clube Mauá.

Durante a caminhada, foram realizadas duas paradas para orações, uma em frente à antiga sede da Prefeitura e outra na Praça Dr. Luiz Palmier. Entre as alas da marcha, mais de 90 bandeiras foram erguidas, representando todos os bairros do município. O ponto final foi preparado para receber todo o público, com área kids e uma praça de alimentação com food trucks para repor as energias dos participantes.

Leia também:

Regina Duarte critica remake de Vale Tudo e diz que refazer clássico é "traição aos atores"

Tiroteios no Morro dos Macacos assustam moradores

Para seguir a noite com muita animação, um palco foi montado no campo do Clube Mauá e foi aberto pela pastora Paula Malafaia. A Família Cavalcanty iniciou os shows cantando sucessos como “Uma coisa nova” e “Ruja o Leão”. Em seguida, outros artistas e bandas gospel se apresentaram incluindo Lukas Agustinho, Alexsander Lúcio, Teo Brasil, Jeyzer Maia, Na Graça, Maria Pita, Jozyanne, Rhema Music, Central Music, Eclésia Music, Mav Sede Music e Filhos do Altar (Fonte da Alegria).

O prefeito Capitão Nelson esteve presente no evento, ao lado da primeira-dama Dona Marinete e do vice-prefeito João Ventura e sua noiva, e recebeu oração dos pastores no palco.

“É uma honra apoiar esse evento, que já é tradicional na cidade. Fico muito feliz em ver tantos fiéis aqui e espero que todos tenham aproveitado esse dia de oração, alegria e fé. Os gonçalenses merecem,” afirmou o prefeito.

O coordenador de Assuntos Religiosos, da Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo, Carlos André Ferrugem, afirma que faz questão de oferecer todo apoio ao evento.

“Marcha para Jesus em São Gonçalo, além da demonstração expressiva da Fé Cristã, sempre foi e sempre será uma grande ferramenta de aproximação das famílias gonçalenses e de outras cidades irmãs, que aqui se reúnem conosco para essa celebração que não se resume aos gonçalenses. Estaremos sempre à disposição para colaborar com esse grande evento”, declarou.

“A marcha não é uma caminhada apenas, é algo profético. Nós cremos que tem o momento de orar e tem o momento de marchar. Aqui, estamos para profetizar, enquanto Igreja, a paz na nossa cidade,” declarou o coordenador da marcha, apóstolo Robert Amorim, da Igreja Enviar, do bairro Galo Branco.

Todo o evento contou com a organização de trânsito feita pelas Secretarias de Meio Ambiente e Transportes e de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo e da Guarda Municipal. E a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil disponibilizou ambulâncias para casos de urgência e emergência médica.

A professora Paula Flores, de 40 anos, diz que está presente em todas as edições da marcha e trouxe a sua filha, Isabella Flores, de 4 anos, para aproveitar essa também.

“É um dia bem familiar, então sempre trago ela. Ficamos felizes em ver um evento como esse em São Gonçalo, sempre organizado. A caminhada é tranquila e a família toda fica na expectativa e muito alegre de participar,” afirmou.

A moradora de Vista Alegre, Telmira Soares, de 70 anos, conta que está muito feliz em ter participado do evento pela primeira vez.

“Fui criada aqui em São Gonçalo e estou contente em estar na marcha, principalmente, pelo objetivo dela. É primordial orarmos pela nossa cidade, pelas igrejas, pelo governo do prefeito. E, aqui pedimos a Deus pela paz e união de todos,” disse.