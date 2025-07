Regina Duarte critica remake de Vale Tudo e diz que refazer clássico é "traição aos atores"

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, criticou o remake da novela "Vale Tudo", da TV Globo, exibida originalmente em 1988. Durante uma entrevista ao PodCátia Entrevista, da apresentadora Cátia Fonseca, a intérprete de Raquel, na versão original, disse não haver necessidade de refazer a novela e explicou o motivo.

"Remake quer dizer o que: uma escolha que fez sucesso lá atrás e está sendo refeita agora. Acho uma traição aos atores, porque se fez sucesso lá atrás... Uma coisa que não deu muito certo, foi mais ou menos, quer refazer e aprimorar, ok. Mas uma coisa que foi bem feita, bem recebida, 100% de audiência... Ah, gente", disse a atriz.

Em seguida, Cátia afirmou que viu a cena icônica em que Raquel rasga o vestido de noiva da filha, Maria de Fátima, e elogiou Taís Araújo e Bella Campos. "As atrizes são ótimas, mas é inevitável a gente comparar (à versão original). Comparar não as atrizes, mas o que você tem na sua mente do que foi aquele momento para você... Você já tem uma referência."

Leia também:

Neymar compra "Batmóvel" avaliado em R$8,3 milhões



Botafogo e Vasco se enfrentam na volta do Brasileirão



Regina reagiu. "Essa referência que é a traição aos atores que aceitam fazer um remake... Ainda mais hoje, que você entra lá no Globoplay e pode ver cenas dessa novela que está sendo refeita agora… Eu acho um privilégio viver num mundo em que o que eu fiz há 20 anos está disponível hoje", afirmou.

A atriz ainda falou sobre a possibilidade de voltar a fazer novelas e citou o autor Manoel Carlos. "Olha, com Maneco eu faria qualquer coisa. Se fosse o Maneco, com quem eu fiz três Helenas, fiz outras coisas também, eu não pestanejo. Maneco tem um entendimento do ser humano que é muito raro", elogiou.

Regina Duarte interpretou Helena nas novelas "História de Amor" (1995), "Por Amor" (1997) e "Páginas da Vida" (2006). Aos 92 anos, Manoel Carlos, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, segue recluso e afastado do trabalho após ser diagnosticado com Parkinson, em 2018.