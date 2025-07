Preso homem acusado de ser uma das principais lideranças do tráfico de drogas em SG

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo), após trabalho de monitoramento e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), em uma operação na noite desta quarta-feira (10), na Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues, em Maria Paula, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, prenderam um homem ligado, segundo a polícia , à facção criminosa Comando Vermelho (CV): Carlos Douglas do Nascimento e Silva, vulgo Pará, de 37 anos, é apontado como uma das principais lideranças da venda de drogas em São Gonçalo.

Durante reforço no patrulhamento, nas rodovias RJ-104, RJ-100 e RJ-106, com o objetivo de reprimir os roubos de veículos e cargas na região, foram realizadas ações de policiamento ostensivo. Concomitantemente, também foram verificadas várias denúncias os quais versavam sobre criminosos envolvidos com o tráfico de entorpecentes e obstrução de vias públicas, dificultando a entrada de serviços básicos à população. Durante o patrulhamento nas margens da Comunidade do Risca Faca, as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), depararam-se com traficantes realizando a venda de entorpecentes.

De imediato, foi realizado cerco tático e, após confronto armado, as equipes conseguiram deter um criminoso FB, o qual se encontrava de posse dos seguintes materiais : 01 Fuzil Colt Cal 762 AR 10, com numeração suprimida; 01 carregador e 09 munições Cal 762 intactas. Cabe ressaltar que o criminoso, detido pela guarnição durante o confronto, foi atingido na região do tórax e socorrido ainda com vida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Ele possui anotações criminais pelos crimes de Roubo, Receptação e Homicídio.

Diante dos fatos, as guarnições procederam à Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) para apresentação da ocorrência e adoção das medidas cabíveis pela autoridade policial. Na delegacia, a guarnição foi informada que também dera entrada no HEAT mais um baleado, o traficante Carlos Douglas do Nascimento e Silva, o qual alegou ter sido vítima de tentativa de assalto no bairro de Maria Paula. Foi realizada consulta ao sistema e constatado que havia Mandado de Prisão Preventiva em aberto em seu desfavor, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de Homicídio Qualificado. Cabe ressaltar que Pará foi encaminhado para procedimento cirúrgico e, após os procedimentos médicos, permaneceu custodiado no HEAT.

Oriundo da cidade de Ipu, no Ceará, ele chegou a ser preso em agosto de 2018, e era apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas da favela do Campo Novo, em Maria Paula, São Gonçalo, durante uma operação conjunta de policiais da 75ªDP (Rio do Ouro) e PMs do 7ºBPM (São Gonçalo) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). “Pará”, também é dos suspeitos de ter ordenado a execução de Júlio César de Paula, o Jotinha ou Terrível, de 24 anos, que foi um dos autores dos disparos que mataram o funcionário da empresa que prestava serviço à Cedae, Rômulo Farias Silva, também de 24, em julho de 2018, quando foi ordenado que interrompesse o serviço que estava fazendo. Cabe ressaltar, que “Pará”, com passagens pelo sistema prisional, pelo crime de Roubo, estava atualmente, em liberdade condicional desde abril deste ano.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido