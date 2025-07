Caravana vai garantir mais um fim de semana de lazer e diversão em São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer leva diversas atividades recreativas para as crianças de São Gonçalo. Neste sábado (12), o Boa Vista será palco da ação e, no domingo (13), os moradores do Jardim Catarina vão poder curtir o evento.

A ação acontece sempre das 9h às 13h e o público vai poder aproveitar barraquinhas de lanches, como cachorro-quente, pipoca, algodão doce e refrigerante. Durante a manhã, as crianças das localidades terão acesso a pula-pula, escorregador inflável, além de contato com personagens vivos, pintura artística e brincadeiras.

O projeto foi iniciado em 2022 pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), com o objetivo de garantir momentos de lazer para crianças de diversas áreas de vulnerabilidade social da cidade aos finais de semana. E, desde então, é sempre aguardado pela população.

Serviço:

Sábado (12/07): Rua Paulo Setúbal – Boa Vista, das 9h às 13h;

Domingo (13/07): Avenida Doutor Albino Imparato (ponto final, na quadra) – Jardim Catarina, das 9h às 13h.