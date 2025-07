Defesa Civil realiza exercício simulado com voluntários

Na manhã desta sexta-feira (11), os voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo participaram de um exercício simulado na Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, com intuito de nivelar os conhecimentos do grupo para enfrentar situações de alagamentos.

O subsecretário da Defesa Civil, major Felipe Assumpção, conduziu o exercício e reforçou a importância de uma ação como essa para os voluntários.

“Uma prática como essa, simulando um local de enchente, é importante para mostrar aos voluntários a dificuldade do nosso trabalho. Aqui, podemos prepará-los para situações adversas e, principalmente, para condução de vítimas, tarefa que exige bastante cuidado”, disse.

Leia também:

➣Maricá recupera dois veículos em menos de 6 horas com apoio de câmeras do Ciosp

➣ Homem é preso por receber peças de fuzil e carregadores pelos correios no Rio

Na atividade, os participantes receberam instruções da equipe da Defesa Civil ainda na areia. Já na água, os alunos colocaram em prática os ensinamentos sobre resgate de pessoas em locais de inundação, aprenderam como posicionar uma embarcação, como conduzi-la e como trazer tranquilidade para as possíveis vítimas da situação adversa, deslocando-as de um ponto a outro.