Vasco resolve renovações com titulares e mantém espinha dorsal do time de Fernando Diniz

Vasco renovou com titulares importantes para a sequência do ano - Foto: Reprodução

O ano do torcedor do Vasco começou com algumas pendências que o preocupavam. Vários jogadores titulares tinham contrato até o meio ou fim da temporada e viraram dúvidas para a sequência da temporada.

Ao renovar com Léo Jardim na quinta-feira (10), a diretoria vascaína terminou de resolver os problemas e garantiu a permanência da espinha dorsal do time, composta pelos principais jogadores do elenco. Desde janeiro, o Cruzmaltino acertou também as renovações de Vegetti, Rayan e Coutinho. Todos quatro atletas são titulares absolutos no time do técnico Fernando Diniz.

A primeira renovação foi com o artilheiro do time. O argentino Pablo Vegetti conversava com o Vasco desde o ano passado para uma extensão de contrato até o fim deste ano. O 'Pirata' queria um aumento salarial que correspondesse ao que entregava em campo. Depois de muita conversa, o camisa 99 aceitou receber R$ 760 mil fixos, com bônus por performance.

Em seguida, o foco virou Rayan. O jovem atacante tinha contrato até o fim do ano e o Vasco poderia perdê-lo de graça no meio da temporada. A boa relação de Pedrinho com o atleta e seu pai e empresário, Walkmar, fez a diferença. O jogador renovou até 2026, com cláusulas que permitem o clube renovar por mais tempo caso ele não seja vendido até lá. Aos 18 anos, Rayan é o principal ativo do Vasco.

Nas últimas semanas, veio a renovação com Philippe Coutinho. O meia tinha contrato até o fim de junho e estava emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra. Ele conseguiu a rescisão de contrato com o clube inglês e assinou em definitivo com o Cruzmaltino, virando o novo camisa 10 de São Januário.

Com Léo Jardim, o caso demorou. Titular absoluto desde o início de 2023 e com contrato somente até dezembro, o camisa 1 era alvo de clubes europeus e desejava um aumento de salário e um projeto de carreira interessante. Após oito meses de negociações, o Vasco chegou aos valores e às outras exigências do goleiro, que renovou até 2030.

Na entrevista coletiva de apresentação no Vasco, o diretor Admar Lopes disse que Fernando Diniz só fez um pedido: não perder nenhum titular na janela de transferências. Ao manter Jardim e Coutinho, e ter Rayan e Vegetti valorizados em novos contratos, a direção dá indícios que vai atender ao pedido do técnico. Agora, terá que segurar Rayan até o fim da janela de transferências para cumprir o desejo do técnico e não negociar outro jogador importante.

O Vasco volta a campo depois de um mês longe dos gramados no sábado (12), às 18h30. A equipe enfrenta o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, em Brasília. O clássico que será disputado no Mané Garrincha é válido pela 13ª rodada da competição.