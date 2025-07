Coros do Aprendiz Musical animam o fim de semana em Niterói com apresentações gratuitas

A cidade de Niterói será embalada, neste fim de semana, pela música com duas apresentações gratuitas do Programa Aprendiz Musical, que convida moradores e visitantes a curtirem momentos de arte e harmonia em espaços públicos da cidade.

No sábado (12), o Coro Aprendiz Musical se apresenta às 11h, no Horto do Fonseca, trazendo ao público um repertório vibrante e acessível, ideal para começar o fim de semana em alto astral. O evento é uma ótima oportunidade para toda a família apreciar música de qualidade ao ar livre.

A programação continua no domingo (13) com a série Concertos na Ilha, que chega à Ilha da Boa Viagem com a apresentação do Madrigal do Coro Aprendiz Musical. O concerto começa às 12h e conta com entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço. A proposta é proporcionar uma experiência cultural única em um dos cartões-postais mais famosos de Niterói.

Os eventos fazem parte das ações do Aprendiz Musical, programa da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE) e da Secretaria Municipal de Educação, que promove educação musical gratuita para estudantes da rede pública e incentiva a ocupação cultural dos espaços da cidade.

Em junho, a orquestra realizou sua terceira turnê com uma série de dez apresentações em escolas públicas dos municípios de Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Aconteceram cinco encontros especiais que contribuíram para promover a integração lúdica entre os jovens músicos e os estudantes com um repertório diversificado do erudito ao popular, incluindo nomes como Luiz Gonzaga e Gloria Groove. Além de fortalecer o protagonismo dos integrantes da orquestra como artistas e jovens cidadãos, a iniciativa representou uma forma de retribuição social, levando música gratuita e de qualidade a crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

O Programa Aprendiz Musical é uma iniciativa gratuita que promove o desenvolvimento social por meio da Educação Musical. Criado em 2001, o projeto oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens de Niterói, por meio de aulas de canto, instrumentos musicais e diversas atividades complementares. As aulas ocorrem nas escolas municipais de ensino fundamental distribuídas por todas as regiões da cidade, além de dois polos de formação: a Casa Aprendiz, no bairro Fonseca (Zona Norte), e o Polo Centro, localizado no Conservatório de Música de Niterói (CMN).

Nesses espaços, são formados os Grupos de Referência Aprendiz Musical, que aprofundam o aprendizado por meio de práticas intensivas. Os alunos também têm acesso a formações complementares por meio de projetos especiais, como o Aprenda, Decola, Teatralidades e outras ações voltadas para o desenvolvimento sociocultural.

SERVIÇO:

Coro Aprendiz Musical | Série Concertos no Horto do Fonseca

Sábado – 12/07 | Horário: 11h

Local: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770

Entrada gratuita – sujeito a lotação

Madrigal do Coro Aprendiz Musical | Série Concertos na Ilha da Boa Viagem

Domingo – 13/07 | Horário: 12h

Local: Ilha da Boa Viagem

Entrada gratuita – sujeito a lotação