Flamengo prepara De la Cruz para suportar sequência de jogos decisivos na temporada

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo ganhou tempo para se preparar para o restante da temporada no Brasil. O clube agora foca em recuperar o uruguaio De la Cruz para a sequência de jogos.

O Rubro-Negro não conta com o volante Erick Pulgar que vai desfalcar o time por até três meses. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito na derrota para o Bayern de Munique e passou por uma cirurgia.

Recentemente, o uruguaio se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida em maio. Ele foi desfalque durante a fase de grupos da Copa de Clubes nos Estados Unidos e voltou à campo nas oitavas, entrando apenas aos 35 do segundo tempo.

Sem jogar desde o dia 29 de junho, o Fla usa o tempo livre para acelerar a recuperação de De la Cruz para o calendário apertado do segundo semestre. O Rubro-Negro tem jogos decisivos na Copa do Brasil e na Libertadores. Com o histórico de lesões, dificilmente o volante estará em campo em todas as partidas.

De la Cruz chegou ao Flamengo já com um quadro de sinovite crônica no joelho direito. Por causa do problema, o outro joelho acaba sobrecarregado, e o clube precisa controlar a carga de treinos do meia no dia a dia. Nem sempre ele vai a campo treinar com o restante do grupo.

A maior sequência de De la Cruz em 2025 foi de oito jogos como titular. Antes, em 2024, ele emplacou 10 jogos consecutivos. Antes da lesão, o uruguaio tinha começado jogando em seis partidas seguidas. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo no dia 18 de maio, no clássico contra o Botafogo.