São Gonçalo vai receber mais uma edição da Marcha para Jesus

São Gonçalo vai receber, neste sábado (12), a Marcha para Jesus 2025 - “Unidade pela paz”. O evento religioso conta com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e faz parte do calendário oficial da cidade.

A concentração acontece a partir das 12h, na Rua Coronel Moreira César, em frente ao INSS, no Centro. A marcha inicia às 14h e seguirá até o Clube Mauá. Durante a caminhada, serão realizadas duas paralisações para orações, uma em frente à sede antiga da Prefeitura, na Rua Dr. Feliciano Sodré, e outra na Praça Dr. Luiz Palmier.

A marcha será dividida em seis alas: Motociclistas Águias de Cristo; Orquestra Assembleia de Deus; Kids; Dança; Trio elétrico e Intercessão. Vale destacar que, as crianças que vão compor a ala kids poderão retirar suas pulseiras ao lado do trio elétrico, antes da saída da marcha. A identificação vai possuir um localizador como prevenção para garantir que nenhuma criança se perca.

O ponto final do evento será preparado para receber pessoas de todas as idades. O espaço no Clube Mauá vai contar com uma praça de alimentação com food trucks e área para crianças. A abertura do palco terá a presença da pastora Paula Malafaia e, em seguida, diversos artistas e bandas gospel irão se apresentar, como Lukas Agustinho, Alexsander Lúcio, Teo Brasil, Jeyzer Maia, Família Cavalcanty, Na Graça, Maria Pita, Jozyanne, Rhema Music, Central Music, Eclésia Music, Mav Sede Music e Filhos do Altar (Fonte da Alegria).

“Tenho certeza de que a edição de 2025 será ainda melhor que as anteriores, no que depender do governo do prefeito Capitão Nelson. O evento acontecerá com todo apoio necessário para que, mais uma vez, a Marcha para Jesus seja uma grande festa da fé cristã”, destacou o coordenador de Assuntos Religiosos da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, Carlos André Ferrugem.

Esquema de trânsito especial para o evento

A partir das 11h do dia 12, a Rua Coronel Moreira César, entre os números 157 e 169, será interditada parcialmente para a concentração do evento.

A partir desse horário, serão suspensas o estacionamento de veículos, atividades e serviços de carga e descarga, pontos de táxi e pontos de embarque e desembarque de passageiros da pista de rolamento à esquerda das ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, do início da via até o número 182, considerando o sentido de circulação viária.

Será suspenso também o estacionamento e a circulação de veículos na Travessa Peri dos Santos. Também será proibido o estacionamento de veículos na Rua Sidnei Monteiro. Os veículos estacionados nas vias citadas no esquema de trânsito estarão sujeitos à remoção para depósito público, conforme previsto no Art. 181 da Lei nº 9.503 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).