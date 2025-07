Vasco renova com Léo Jardim até o fim de 2030

Depois de uma longa novela, o Vasco finalmente acertou a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (10). O diretor de futebol do clube, Admar Lopes, e o staff do camisa 1 se reuniram e destravaram as negociações.

Agora, Jardim tem contrato com o Cruzmaltino até 2030. A nova multa rescisória do goleiro será de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 64,8 milhões, apenas para clubes da Europa. O goleiro é titular da meta vascaína desde sua chegada, em 2023.

As conversas para a renovação avançaram após nova oferta do clube carioca em uma reunião realizada com representantes do goleiro no dia do jogo contra o São Paulo, no Morumbis, no dia 12 de junho.

Léo Jardim tinha contrato com o Vasco até o final desde ano, mas havia uma cláusula de renovação automática por mais um ano, caso ele disputasse 50% das partidas da equipe na atual temporada. A renovação com o goleiro era uma das prioridades da diretoria.

A chegada de Admar Lopes ajudou nessa negociação. Ele foi peça importante para destravar as negociações. O dirigente trabalhou com Jardim no Lille entre 2019 e 2020, e tem proximidade com o staff do goleiro.

Léo Jardim está no Vasco desde 2023. Ele disputou 138 dos 143 jogos possíveis desde sua chegada ao clube.