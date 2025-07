Confirmado!: Acadêmicos de Niterói vai homenagear Lula no Carnaval de 2026

Confirmado! Estreante no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói anunciou, nesta quarta-feira (9) que homenageará o presidente Lula do enredo para o Carnaval 2026. O título é "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".

A campeã da Série Ouro no Carnaval de 2025 era a única das 12 escolas da elite que ainda não tinha divulgado tema. A escola promete levar para a Sapucaí momentos marcantes da vida de Luíz Inácio Lula da Silva, com desenvolvimento do carnavalesco Tiago Martins e ajuda do enredista Igor Ricardo.

“O título do nosso enredo traz a referência de uma árvore do agreste pernambucano, que era o ‘brinquedo’ predileto do nosso personagem na infância. A partir disso, vamos contar a história de vida de um garoto que sai do Nordeste, chega na grande metrópole, São Paulo, ganha consciência política, lidera diversas greves e se torna o primeiro presidente da República sem diploma do Brasil. É uma história de vida de um homem vencedor que levaremos para a Avenida”, explica Tiago.

Vale ressaltar que o presidente Lula já revelou torcer pela Portela no Carnaval do Rio e pela Gaviões da Fiel, em São Paulo. A sinopse e a logo do enredo serão divulgadas no início de agosto. A Azul e Branca da Cidade Sorriso abrirá os desfiles do domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro.