Grupo Clareou promete entrar na justiça contra Ivete Sangalo

No mês passado, a cantora Ivete Sangalo, anunciou que faria uma turnê com shows pelas principais capitais do país para celebrar grandes nomes do samba. O projeto foi nomeado de "Ivete Clareou", mas isso gerou problemas, porque a cantora teria violado os direitos marcários do grupo de samba Clareou, que anunciou que vai levar o caso a Justiça.

Em nota divulgada para a imprensa, a equipe de comunicação do grupo carioca afirmou que “está adotando todas as medidas cabíveis, tanto administrativas quanto judiciais, nas esferas cível e criminal” para defender seus direitos legais e a integridade da marca.

Ivete tentou registrar as marcas "Clareou" e "Ivete Clareou", no dia 28 de maio, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Porém, o grupo de samba e pagode já é detentor da marca "Grupo Clareou" e "Clareou", desde 2010.

Ainda de acordo com o comunicado, o grupo informa que não tem nenhuma relação ou participação na turnê da cantora e acusa a artista de usar o nome de forma indevida.

“A utilização do termo ‘Clareou’ pela equipe da cantora se deu sem qualquer consulta ou autorização prévia ao grupo, que detém exclusividade sobre a marca ‘Clareou’ , em sua forma nominativa e mista, devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2010”, reforça o texto divulgado pelo grupo.



De acordo com a assessoria de imprensa do Clareou, os advogados da banda tentaram "resolver a questão de forma amigável, buscando diálogo com a equipe de Ivete Sangalo”. No entanto, segundo eles, não teve acordo. “A equipe da artista persistiu no uso não autorizado da marca”, reforçou no comunicado.

“O Grupo Clareou expressa seu profundo desconforto e repúdio ao uso indevido de sua marca. Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo, que conquistou seu espaço de forma legítima e sólida no cenário nacional do samba”, encerra o texto divulgado. Até o fechamento desta edição, a cantora ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

A Super Sounds, empresa responsável pela turnê “Ivete Clareou”, nova série de shows de Ivete Sangalo, se pronunciou sobre as acusações feitas pelo Grupo Clareou. Em nota enviada ao portal IstoÉ Gente, ela negou ter violado os direitos do grupo de samba e pagode, e reforçou ter tentado resolver a questão de forma amigável, porém sem sucesso.



“O uso da marca ‘Ivete Clareou’ é absolutamente legítimo e não configura qualquer violação a direitos de terceiros. Esclarecemos que a marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, ‘Grupo Clareou’ (e não ‘Clareou’, como afirmou na nota), o que não lhe confere direito de exclusividade quanto ao uso da palavra ‘Clareou’, isoladamente ou em conjunto com outras”, afirmou a Super Sounds.