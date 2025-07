Wesley acerta com a Roma e Flamengo aguarda proposta para abrir negociação

Wesley pode deixar o Flamengo com destino ao futebol italiano - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, encaminhou sua saída do clube. Ele já acertou salário e os termos para um contrato com a Roma. O jogador defenderá o clube italiano, que formalizará a proposta em breve, por cinco anos.

Há algumas semanas, a Roma sondou a situação de Wesley, que tem 21 anos. As conversas se intensificaram a partir daí e as partes entraram em acordo na última terça-feira (08). O Flamengo foi procurado informalmente há alguns dias.

Agora, o clube carioca aguarda a oficialização da equipe italiana no lateral rubro-negro. A proposta deve acontecer de forma oficial nos próximos dias. A expectativa é que o negócio gire em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Wesley é um pedido do treinador Gian Piero Gasperini, da Roma. Ele faz pressão na diretoria para ter o jogador em seu elenco. Ele era o comandante da Atalanta, que tentou a contratação do lateral no ano passado.

Wesley disputou 133 jogos: 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou três gols com a camisa do Flamengo e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa (2025) e Carioca (2024 e 2025).