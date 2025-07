Recém-nascido é resgatado em lixeira na Zona Norte do Rio

Um recém-nascido foi resgatado por policiais militares dentro de uma lixeira na rua Capitão Félix, em frente ao Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (8).

Segunda a PM, uma mulher que passava pelo local escutou o choro e chamou os agentes, do 22º BPM (Maré). O bebê, do sexo masculino, ainda estava com o cordão umbilical.

Leia também:

Davide Ancelotti desembarca no Rio para assumir o Botafogo



Fluminense enfrenta o Chelsea tentando uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes



O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e a corporação investiga o caso.