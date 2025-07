Polícia Civil captura criminoso que usava barco para abastecer tráfico de drogas na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam um homem que usava um barco para transportar drogas e abastecer o tráfico na comunidade de Jardim Balneário Ana Clara, em Duque de Caxias. O homem foi capturado, nesta terça-feira (08/07), no momento em que realizava a entrega de grande quantidade de entorpecentes.

A ação ocorreu após informações de inteligência e monitoramento da unidade. As investigações apontaram que o criminoso se passava por um pescador e utilizava uma embarcação de pequeno porte para transportar as drogas da comunidade Parque das Missões com destino a comunidade Jardim Balneário Ana Clara, ambas na Baixada Fluminense. Ele usava esse meio para tentar fugir da ação das forças de segurança.

O homem foi abordado quando desembarcava às margens de um córrego que deságua no Rio Saracuruna. O criminoso portava uma carga com mais de 5 mil entorpecentes embalados com símbolos da facção e com valores de venda.

Segundo os agentes, o preso é subordinado ao narcoterrorista Joab da Conceição Silva, integrante da facção criminosa Comando Vermelho e responsável por comandar o ataque à sede da 60ª DP (Campos Elíseos), em fevereiro deste ano.