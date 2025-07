Guarda Municipal prende dupla que tentava furtar cabos no Centro

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de terça-feira (8), dois homens que estavam tentando furtar cabos na Rua Dr. Felíciano Sodré, no Centro de São Gonçalo. Com os suspeitos, foram apreendidos um tubo de plástico de três metros e uma faca de serra. A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.

Agentes da Guarda Municipal que estavam em patrulhamento foram acionados pelas equipes da CSSG, que relataram que dois homens estavam tentando furtar cabos. Ao chegar no endereço informado, a equipe avistou os dois suspeitos e perceberam que eles estavam com um tubo de plástico que protegia um cabo de cobre de larga espessura em um poste de luz. Eles tinham conseguido cortar o cano com uma faca de serra para, posteriormente, cortar os cabos. A ação foi interrompida pelos agentes. Os suspeitos ainda tentaram se livrar da faca de serra utilizada, mas não conseguiram.

Os dois homens foram detidos e levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhados posteriormente para a Central de Flagrantes da 73ª DP (Neves), onde permanecem presos. Ambos os suspeitos já possuíam anotações criminais.