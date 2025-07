Davide Ancelotti desembarca no Rio para assumir o Botafogo

Ele vai assinar um contrato válido até o fim de 2026, com uma cláusula que permitirá que ele esteja com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Ele vai assinar um contrato válido até o fim de 2026, com uma cláusula que permitirá que ele esteja com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O italiano Davide Ancelotti, de 35 anos, desembarcou no Rio de Janeiro, na manha desta terça-feira (8), para assumir o cargo de novo treinador do Botafogo depois da demissão de Renato Paiva. Esse será o primeiro trabalho como técnico de Davide após mais de 10 anos atuando como auxiliar do pai, Carlo Ancelotti.

No desembarque, o italiano posou com uma bandeira do Alvinegro. Ele foi orientado a não dar entrevistas, já que ainda não assinou o contrato. Davide, se resumiu a dizer: "Muito feliz, muito feliz. Obrigado".

Ele vai assinar um contrato válido até o fim de 2026, com uma cláusula que permitirá que ele esteja com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Leia também:

➣Câmeras de reconhecimento facial da Prefeitura de Maricá possibilitam duas prisões no mesmo dia

➣ PM apreende grande quantidade de drogas no Cantagalo, em Niterói

Farão parte da comissão técnica de Devide no Botafogo, o espanhol Luis Tevenet, do Atlético de Madrid, o inglês Andy Mangan, do Stockport, e o italiano Luca Guerra, do Istra, da Croácia, na função de preparador físico. Existe a possibilidade de outros profissionais serem contratados.