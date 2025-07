Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR-101, em São Gonçalo

Até o momento, a identidade do pedestre não foi divulgada - Foto: Divulgação

Um homem morreu após ser atropelado por um carro de passeio na manhã desta segunda-feira (7), na altura do Apollo, na BR-101, no sentido Itaboraí.

De acordo com informações da concessionária Arteris Fluminense, responsável pela rodovia, a vítima foi atingida enquanto tentava atravessar a pista. O motorista do veículo teve ferimentos leves.

Até o momento, a identidade do pedestre não foi divulgada.

Apesar do impacto do acidente, as faixas já foram totalmente liberadas e o tráfego flui normalmente na região.