Suspeito é preso por tráfico após perseguição em São Pedro da Aldeia

Uma ação policial terminou com um suspeito preso por tráfico de drogas, no bairro Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia, na noite do último sábado (5).

Enquanto realizavam um patrulhamento de rotina perto do “Campo do Cancela”, os agentes identificaram dois homens em frente a uma residência em construção. Quando os suspeitos notaram a aproximação da viatura, evadiram-se para o interior da casa e, depois, para uma área de mata.

Os policiais se dividiram e conseguiram prender um dos suspeitos, um homem de 31 anos, que disse estar apenas comprando drogas. Durante a abordagem, os agentes ouviram disparos de arma de fogo vindos da mata e buscaram abrigo próximo à construção.

Logo em seguida, os policiais conseguiram prender o segundo homem, de 35 anos, que estava escondido em um buraco de sapata coberto por vegetação, no interior da construção. Na posse do segundo homem foi localizada uma mochila com grande quantidade de entorpecentes, entre outros materiais. Na ação, foram apreendidas 174 cápsulas de cocaína, 15 buchas de skank, 10 pedras de crack, dois aparelhos celulares e R$ 30,00 em espécie.

Inicialmente, os dois homens foram conduzidos à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), mas depois foram levados à 126ª DP (Cabo Frio), central de flagrantes da localidade. Após os procedimentos legais, o homem de 35 anos foi autuado por tráfico ilícito de drogas e permaneceu preso. Já o segundo preso, o homem de 31 anos, prestou depoimento e foi liberado.