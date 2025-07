Justus e Ana Paula Siebert vão à Justiça após ameaças contra filha de 5 anos: 'Extrapolou'

A modelo Ana Paula Siebert e o marido, o empresário Roberto Justus, publicaram um vídeo nas redes sociais neste domingo (6), informando que entrarão na Justiça contra os comentários de ódio de que a filha Vicky, de 5 anos, foi vítima, após surgir com uma bolsa de grife em uma foto.

A bolsa que causou indignação nos internautas e gerou debate nas redes sociais está avaliada em cerca de R$ 14 mil. Os pais da menina não aceitaram os comentários e afirmaram que estão tomando medidas jurídicas após receberem ameaças. De acordo com a legenda do vídeo do casal, foi revelado que internautas induziram à violência.

Leia também:

Suspeito é preso por tráfico após perseguição em São Pedro da Aldeia

Padre Omar Raposo sofre acidente na Venezuela e fratura oito costelas

"Poucas vezes nos posicionamos em virtude de críticas ou comentários desagradáveis. Mas instigar a morte e a violência não é aceitável e não pode se tornar 'normal'. Ontem, na rede social X, ameaças começaram após a publicação de uma foto nossa em família aqui no instagram… agradecemos as centenas de mensagens que recebemos e não vamos aceitar esse tipo de posicionamento, seja de quem for", escreveu o casal na legenda da postagem.

Na fala do vídeo, os pais da menina disseram que não gostam de se envolver em polêmicas, mas que, desta vez, o ocorrido foi algo muito grave. "O que aconteceu ontem? Um professor de uma universidade federal, depois uma psicóloga, e outras pessoas, condenando uma foto que nós publicamos da nossa família [...] Ela apareceu com uma bolsinha, que inclusive nem compramos, foi um presente. Mas, mesmo que tivéssemos comprado, não cabe a alguém julgar", disseram.

"Extrapolou o bom senso. É uma coisa tão maluca, tão louca... Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina". E finalizou: "Desta vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar o exemplo. Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaça à nossa família, como pai e mãe de família", disse Roberto Justus.