Governo Federal promove mutirão em Hospitais Universitários no sábado

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde (MS), anunciou um mutirão de atendimentos em todo o país neste sábado, 5 de julho. De forma simultânea, os 45 Hospitais Universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), entidade vinculada ao MEC, oferecerão serviços à população. O objetivo é ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera na rede pública de saúde.

O "Dia E" integra o projeto Ebserh em Ação 2025. Estão previstos mais de 7,8 mil atendimentos, distribuídos entre mil cirurgias eletivas, 1,2 mil consultas e 5,6 mil exames em diversas especialidades, como Oncologia, Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia e Saúde da Mulher. O anúncio havia sido adiantado pelo presidente Lula durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rede Globo, em Salvador, na quarta-feira, 2 de julho. "Todos os hospitais universitários vão se dedicar para fazer cirurgias no povo brasileiro", disse.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, ministros estarão presentes na ação, ajudando a mobilizar a rede de profissionais de saúde nos Hospitais Universitários. "Vamos utilizar essa rede de Hospitais Universitários públicos, que é a maior do hemisfério sul global, para reduzir tempo de espera e garantir um atendimento mais rápido para a população”, afirmou. Durante a coletiva, o ministro detalhou a rede de Hospitais Universitários, que conta com 87 mil profissionais de saúde, mais de 55 mil alunos da graduação e mais de dez mil médicos residentes.

Além de ampliar o acesso da população brasileira à cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país, o mutirão promove a aprendizagem dos estudantes de medicina, que testam seus conhecimentos supervisionados pelos professores e demais profissionais da Rede Ebserh. O ministro da Educação anunciou também que novos mutirões ocorrerão ao longo do ano.

"Vamos seguir com esse esforço coletivo. Com essa iniciativa, conseguimos aumentar o número de atendimentos em 17%, de março para cá. E temos uma meta ousada que é a de ampliar para 40% até o final do ano, garantindo atendimento mais humanizado, digno, cuidando dos pacientes e reduzindo o tempo de espera. Essa medida reforça o papel dos Hospitais Universitários de serem reconhecidos como 100% do SUS”, completou Santana.

Para participar dos mutirões, é necessário já estar em atendimento nos Hospitais Universitários e atender aos critérios de prioridade ou ser encaminhado pela central de regulação municipal ou estadual. Neste ano já foram realizados 166 mutirões, em todo o país, na Rede Ebserh.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de reduzir o tempo de espera no SUS. Na coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o mutirão a ser realizado no dia 5 de julho entrará para a história dos atendimentos no Brasil. “Já tivemos mutirão de um procedimento específico ou de um tipo de exame. Este será o mais diverso já realizado nacionalmente na história do SUS”, ressaltou.

Foram anunciados os editais de credenciamento direcionados a hospitais e clínicas privadas para atender pacientes do SUS. O objetivo é ampliar a oferta de serviços para pacientes da rede pública, dentro do programa Agora Tem Especialistas.

Os Hospitais Universitários Federais são importantes centros de formação de recursos humanos na área da saúde e prestam apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão das instituições federais de ensino superior às quais estão vinculados. Além disso, no campo da assistência à saúde, são centros de referência de média e alta complexidade para o SUS.