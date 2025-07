Maricá apresenta modelo inovador de gestão de royalties no Brasil Investment Summit, em Lisboa

O prefeito Washington Quaquá reforçou a importância da parceria da Prefeitura de Maricá com o governo do estado para a transição da matriz econômica do município - Foto: Divulgação

Maricá foi um dos destaques do Brasil Investment Summit, realizado nesta quinta-feira (03/07), na Fundação Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Portugal.

Convidado para conduzir o painel “Desenvolvimento e Legado dos Royalties do Petróleo”, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, apresentou o modelo pioneiro adotado por Maricá na gestão estratégica dos recursos oriundos da exploração do petróleo. A cidade tem se consolidado como referência nacional e internacional por transformar os royalties em políticas públicas inovadoras, com impacto direto na qualidade de vida da população.

“Estamos fazendo a transição do petróleo para uma economia pujante. Primeiro começamos fazendo uma revolução social. O desenvolvimento não pode estar afastado das pessoas. Oferecemos transporte público gratuito, moeda social, bolsas em universidade. Mas não podemos ter uma política de proteção social que iniba o desenvolvimento. Maricá passou a entender que é preciso reduzir o investimento na transferência de renda e aumentar o repasse de recursos para o empreendedorismo”, disse Quaquá.

“Estamos utilizando os recursos disponíveis para construir uma nova economia. Investimento em capital humano, educação. Vou construir 13 escolas de tempo integral com inglês e mandarim para todas as crianças de escola pública”, completou o prefeito.

A abertura oficial do evento foi realizada pelo secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, que destacou o ambiente favorável à atração de novos investimentos. “O Rio de Janeiro é a porta de entrada para qualquer estrangeiro ao chegar no Brasil. É o estado com o segundo maior PIB do país e que mais gera emprego proporcional. Temos uma logística positiva e com excelentes oportunidades para o investidor”, explicou Miccione.

O prefeito Washington Quaquá reforçou a importância da parceria da Prefeitura de Maricá com o governo do estado para a transição da matriz econômica do município. “O Rio de janeiro agora tem um ambiente republicano. Um governador que não vê partido político, não opera pela lógica da perseguição. Esse cenário é extremamente favorável para atrair investidores e novos negócios”, concluiu.

Na sequência do ciclo de debates, o painel “Royalties de Petróleo: Regulando uma Nova Economia” trouxe a análise técnica de Vinícius Peixoto Gonçalves, sócio da banca Peixoto & Ramos, conselheiro do CEJUR/NUPEC e especialista em direito regulatório de petróleo e gás. Ele abordou as bases jurídicas e os desafios de regulação do setor em um contexto de transição energética.

O evento ainda contou ainda com o painel “Panorama das Concessões e Parcerias Público-Privadas no Rio de Janeiro”, que reuniu nomes de peso do setor de infraestrutura, como Aguinaldo Ballon, presidente da Cedae; Anselmo Leal, diretor-presidente da Águas do Rio; e Alexandre Nogueira, diretor-presidente da Light. O grupo abordou os desafios e avanços em projetos de saneamento, energia e abastecimento, com destaque para os modelos bem-sucedidos implementados no estado.

O Brasil Investment Summit, que reuniu centenas de pessoas, integrou a agenda oficial do Fórum de Lisboa 2025, que este ano debate o tema “O Mundo em Transformação – Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente”.