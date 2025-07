Justiça aponta negligência na saúde de Léo e alienação parental

A briga judicial entre o cantor Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda do pequeno Léo, teve mais um capítulo surpreendente - Foto: Reprodução - Instagram

A briga judicial entre o cantor Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda do pequeno Léo, teve mais um capítulo surpreendente. Depois de o artista conseguir a guarda unilateral da criança, chegou ao conhecimento do público o que motivou a decisão da Justiça.

Segundo o documento judicial, que chegou ao jornalista Gabriel Perline, a mãe da cantora falecida era corresponsável legal até então, mas estaria agindo de forma unilateral, colocando empecilhos para a convivência entre pai e filho. Contudo, o que mais revoltou foi a forma como ela lidou com as questões de saúde de Léo, de 5 anos, que tem diabetes tipo 1- um quadro de saúde crônico que precisa de vigilância o tempo inteiro.

A decisão da Justiça atestou que a avó da criança teria omitido informações médicas de Murilo, impedido o envio de laudos clínicos e ordenado às babás que escondessem remédios e sintomas de Léo. Nas mensagens mencionadas no processo, Ruth teria dito frases como: “Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico” e “esconde o remédio”. Com isso, o juiz classificou a ação como “violação do dever de cooperação parental” e “afronta à função protetiva da guarda compartilhada”.

Além disso, ainda foi ressaltado na sentença que mesmo com a agenda de trabalho intensa, o cantor reorganizou sua área profissional para dar atenção integralmente ao filho. A alteração na postura de Murilo, foi crucial para que ele fosse o responsável pela criação de Léo.