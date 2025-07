Grupos de artistas do Leste Fluminense fazem encontro regional em Maricá

Grupos de artistas da região Leste Fluminense participarão do encontro MicroTeia dos Pontos de Cultura, neste domingo (6), das 9h às 17h, na Fazenda Itaocaia, em Maricá. O evento reunirá os Pontos da área Metropolitana III da rede do Programa Cultura Viva, e é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Ministério da Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc.

A coordenação da reunião está a cargo da Companhia Vida de Teatro e Dança, com o apoio da Prefeitura de Maricá. A organização das MicroTeias é do Pontão Gestão Viva 3.0.

Além dos artistas locais e das autoridades municipais, estarão presentes a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), Danielle Barros, o sociólogo e diretor da Política Nacional de Cultura Viva da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, João Pontes, e o historiador, escritor e gestor cultural Célio Turino. Ele lançará seu livro mais recente, "Sementeira: grãos para transformar radicalmente a sociedade via políticas culturais".

A Secec-RJ terá um escritório montado no espaço para esclarecer dúvidas sobre os Pontos de Cultura.

"O encontro dos Pontos é chamado de Teia em todo o Brasil. Criamos aqui as MicroTeias para aproximar e reforçar trabalhos e ações dos artistas locais. Teremos dez encontros regionais em todo o estado, neste ano", explica Davy Alexandrisky, coordenador do Pontão Gestão Viva 3.0 e do Ponto Campus Avançado, de Niterói.

Segundo Davy, no último sábado (28), artistas da Região Serrana participaram da primeira MicroTeia regional da programação, no Teatro Municipal de Nova Friburgo, com apresentações artísticas e debates sobre políticas públicas culturais.