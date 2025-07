Prefeitura de Niterói divulga esquema de trânsito para o Desafio Arariboia

A Prefeitura de Niterói divulgou o esquema de trânsito em razão das disputas do Desafio Arariboia para as atividades deste domingo (06). O Desafio Arariboia é uma corrida de rua com percursos de 5 km e 10 km que tem largada e chegada no Centro.

Para a realização do desafio, a NitTrans vai interditar parcialmente o tráfego de veículos em uma faixa de rolamento da Avenida Visconde do Rio Branco, sentido Gragoatá, das 6h às 11h.

Leia também:

Pedro Bial anuncia a morte da mãe, Susanne Bial, aos 101 anos

Companhia Lírica Lívia Dias apresenta “O Milagre das Rosas” neste fim de semana em Niterói

No mesmo período, também será interditada, para passagem de veículos, as seguintes vias: Avenida Visconde do Rio Branco (entre a Praça Juscelino Kubitschek até a rua Alexandre Moura), Rua Alexandre Moura (entre a Avenida Rio Branco até a rua Coronel Tamarindo), Rua Coronel Tamarindo (entre a rua Alexandre Moura até a Avenida Milton Tavares de Souza), Avenida Milton Tavares de Souza (entre a rua Coronel tamarindo e a Avenida Almirante Benjamin Sodré), Avenida Almirante Benjamin Sodré (entre a Avenida Milton Tavares de Souza e a Avenida Engenheiro Martins Romeu), Avenida Engenheiro Martins Romeu (entre a Avenida Almirante Benjamin Sodré e a Praia João Caetano), Praia João Caetano (entre a Avenida Martins Romeu e a Avenida Alberto Francisco Torres) e Avenida Alberto Francisco Torres (entre a Praia João Caetano e a rua Joaquim Távora).