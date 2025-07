Companhia Lírica Lívia Dias apresenta “O Milagre das Rosas” neste fim de semana em Niterói

A Companhia Lírica Lívia Dias estreia a ópera “O Milagre das Rosas”, de Mário Mascarenhas, nos dias 5 e 6 de julho, em parceria com o Clube Português de Niterói, no Ingá. A apresentação faz parte do projeto “Aprendendo a Gostar de Ópera”, voltado especialmente ao público infantojuvenil, e reforça o compromisso da companhia com a formação de plateias e a democratização do acesso ao gênero lírico.

Criada em 2024 pela soprano niteroiense Lívia Dias, a companhia nasceu com o propósito de divulgar a música lírica para novos públicos. A estreia do projeto ocorreu com grande sucesso no Theatro Municipal de Niterói, com a montagem da ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart. Em agosto deste ano, a obra será reapresentada no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em parceria com o FELINI.

Sobre a artista – Lívia Dias é Mestre e Bacharel em Canto e Licenciada em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como intérprete, tem se destacado no cenário nacional e internacional, com atuações em óperas, missas, cantatas, oratórios e música de câmara. Já lecionou em instituições como UFRJ, CBM e CBMN e hoje atua como solista, professora de canto, preparadora vocal e regente.

Desde 2020, dirige o Studio de Música Lívia Dias, em Piratininga, onde desenvolve um trabalho de coaching vocal e orientação de carreira para jovens cantores. Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu em março de 2025 uma Moção de Aplausos e Congratulações da Câmara Municipal de Niterói, proposta pelo vereador Sílvio Maurício.

Com o projeto “Aprendendo a Gostar de Ópera”, Lívia une arte, educação e acessibilidade cultural, plantando sementes para o futuro da música lírica no Brasil.

Serviço

Ópera “O Milagre das Rosas” – Mário Mascarenhas

Datas: 5 e 6 de julho de 2025

Horário: 18h

Local: Clube Português de Niterói – Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá, Niterói – RJ

Ingressos: à venda pelo Sympla

Valores: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia entrada)