Prefeitura de Niterói intensifica fiscalização em ônibus municipais

A Prefeitura de Niterói intensificou as operações de fiscalização nos ônibus municipais e já inspecionou 40 veículos, desde março, para garantir a segurança e a acessibilidade dos passageiros. A iniciativa é resultado de uma ação conjunta da Secretaria Executiva, Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, Coordenadoria de Acessibilidade e Subsecretaria de Transportes (SST). Durante as inspeções, foram avaliados itens como: cinto de segurança, plataforma de embarque para cadeirantes, travas das portas de segurança, adesivos de identificação obrigatórios para pessoas com deficiência (PCDs), campainhas e barras de apoio.

Os veículos que apresentaram irregularidades foram devidamente notificados. Já aqueles com problemas mais graves foram retirados de circulação para manutenção imediata. Apesar disso, o balanço foi positivo: apenas cinco ônibus foram afastados, demonstrando que a frota operante dos consórcios está, em sua maioria, em conformidade com as normas.

Leia também!

▸ Prorrogadas as inscrições para as 200 vagas gratuitas em cursos técnicos Firjan/Senai em São Gonçalo



▸ Mulher leva chute e rasteira de sargento da PM após briga de trânsito no Distrito Federal

As fiscalizações ocorrem sem aviso prévio, em pontos estratégicos da cidade. A partir de agosto, todas as frotas passarão por vistorias regulares, conforme o calendário oficial. Ao longo do ano, a Subsecretaria de Transportes seguirá com as inspeções em todas as linhas municipais operadas pelos consórcios TransNit e Transoceânico.