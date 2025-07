Estado do Rio investe R$ 5 milhões em ensino à distância e divulgação científica

O ensino superior a distância no Rio de Janeiro vai ganhar um reforço importante. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) acaba de lançar o Edital nº 17/2025 — Programa de Apoio à Instituição Estadual de Educação Superior a Distância e Divulgação Científica — Cecierj/Cederj, que vai destinar R$ 5 milhões para fortalecer a estrutura, a produção científica e a qualidade das atividades acadêmicas oferecidas pela Fundação Cecierj e pelo Consórcio Cederj.

O investimento vai apoiar projetos apresentados por pesquisadores com vínculo empregatício ou funcional com a Fundação Cecierj, consorciados com o Cederj, reunindo universidades estaduais, federais e institutos de pesquisa. O objetivo é expandir a oferta de cursos, melhorar práticas de ensino-aprendizagem, modernizar laboratórios e ambientes tecnológicos, além de estimular a divulgação e a popularização da ciência em todo o estado, com foco especial na interiorização do ensino superior.

“O Cecierj/Cederj é uma referência nacional em ensino a distância. Esse edital reafirma o nosso compromisso de levar ciência e educação de qualidade a todos os cantos do Rio de Janeiro. Ao apoiar infraestrutura, professores e atividades científicas, estamos garantindo oportunidades para milhares de estudantes”, destaca Carolina Alves, presidente da FAPERJ.

Para participar, os projetos devem ter até 36 meses de duração, estar alinhados às linhas de pesquisa e ensino desenvolvidas e conter metas claras, viáveis e detalhadas. O proponente precisa ter título de mestre ou doutor, vínculo formal com a Fundação Cecierj e apresentar produção científica relevante, especialmente nos últimos cinco anos. Cada pesquisador só poderá integrar uma proposta.

Além disso, todos os projetos precisam da anuência formal da instituição de origem e de toda a equipe envolvida, por meio de documentos obrigatórios como Termo de Anuência e Carta de Anuência da Equipe. Os recursos poderão ser usados para custeio, capital e melhoria de infraestrutura, desde que devidamente justificados no projeto.

Os orientadores também têm responsabilidades específicas: devem acompanhar de perto o desempenho dos bolsistas, garantir que os nomes sejam incluídos em publicações e congressos, supervisionar relatórios técnico-científicos e prestar contas à FAPERJ, conforme as regras do edital. Substituições de bolsistas só poderão ser feitas dentro dos prazos e critérios definidos pela Fundação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo SisFAPERJ, seguindo todas as etapas e prazos indicados no edital. Propostas fora do prazo ou com pendências de documentação não serão avaliadas.