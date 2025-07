Arraiá da Coruja, em Niterói, recebe Swing & Simpatia e quadrilhas tradicionais

Viçoso Jardim, em Niterói, está em clima de arraiá. Entre os dias 11 e 13 de julho, o bairro recebe a quarta edição do Arraiá da Coruja. Com shows de Swing & Simpatia e Davi Quaresma, muita comida típica e apresentações de quadrilha, o evento acontece na Rua Retiro Saudoso e é aberto para todos os públicos.

Organizada por moradores do bairro com o objetivo de fortalecer a participação da comunidade no movimento cultural local, a festa contará com apresentações das quadrilhas Balão Dourado, Tico e Teco e Explosão. Já as apresentações musicais ficam por conta de Swing & Simpatia, Davi Quaresma e Binho Simões.

O evento conta ainda com as tradicionais barraquinhas de gastronomia típica das festas de São João. A entrada é franca.

4º Arraiá da Coruja

Data: 11, 12 e 13 de julho; a partir das 18h

Endereço: Rua Retiro Saudoso, n 2, Viçoso Jardim - Niterói

Classificação: Livre.