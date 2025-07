Prefeitura de Maricá apresenta experiência de acolhimento a mulheres em situação de rua

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, participou do Seminário Avançado sobre Saúde das Mulheres em Situação de Rua, realizado nos dias 1 e 2 de julho no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, no Rio de Janeiro. A experiência do abrigo municipal Ernani Gomes Duarte, localizado em Itaipuaçu, foi selecionada para o evento.

O trabalho destacou a importância do acolhimento humanizado, da escuta ativa e da construção de vínculos com mulheres em situação de rua – muitas vezes invisibilizadas socialmente e alvo de diversas formas de violência. A partir da ideia de apricare (do latim, “aquecer-se ao sol”), as representantes de Maricá relataram como o cuidado não punitivo e o afeto transformam realidades. O abrigo foi representado pela coordenadora de Alta Complexidade da pasta, Rebeca Azevedo, e pela coordenadora do abrigo, Monique Freitas.

Segundo Rebeca Azevedo, práticas como oficinas, redes comunitárias, terapias coletivas e a escuta sem julgamento têm promovido não apenas contenção, mas calor humano e reconstrução de trajetórias. “A redução de danos, em sua forma artesanal, tem se mostrado potente. O afeto como força política e o amor como prática de liberdade se tornam ferramentas de transformação”, afirmou.

Leia também

➣ PM prende três acusados de tráfico em comunidade no Arsenal, em São Gonçalo



➣ Mulher leva chute e rasteira de sargento da PM após briga de trânsito no Distrito Federal

O seminário foi promovido pela Fiocruz, UFF e PUC-Rio, em parceria com o Governo Federal e o CNPq. Estiveram presentes nomes de destaque como Lilian Silva Gonçalves (Ministério da Saúde), Maralice dos Santos (CIAMP-Rua/MNPSR/RJ), Luana Araújo (MNPSR/SC), Estela Bezerra de Souza (secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres) e a professora doutora Vera Lúcia Marques da Silva (PUC-Rio/CLAVES-ENSP).