Mulher leva chute e rasteira de sargento da PM após briga de trânsito no Distrito Federal

Uma mulher ficou ferida após uma briga de trânsito com um policial militar iniciada na entrada de um prédio em Taguatinga Sul, no Distrito Federal (DF). O caso ocorreu em 20 de maio deste ano, mas as imagens das agressões começaram a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (3).

Câmeras de segurança registraram a briga. No vídeo, um homem estaciona em frente a um condomínio. Em seguida, a mulher desce do carro e vai em direção ao outro veículo. Após bate-boca, ela atinge o vidro do veículo do agressor, que foi identificado como o sargento da Polícia Militar do DF (PMDF). E então as agressões começam.

Em um primeiro momento, a mulher tenta se esquivar, mas segue golpeada com socos, empurrões, e depois chutes e uma rasteira.

A vítima registrou boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF).

Em nota, a PMDF informou que “o militar foi imediatamente afastado do serviço operacional e teve o seu porte de arma suspenso”. A Corregedoria da Corporação instaurou procedimento para elucidar todas as circunstâncias do caso, “que será rigorosamente investigado”.

“As imagens do circuito de segurança, que mostram um ato covarde, já estão sob análise e integram os elementos considerados na apuração em andamento”, afirmou em nota a corporação.

A PMDF reforçou ainda que “repudia todo tipo de violência, especialmente contra mulheres, considerando que o enfrentamento à violência de gênero é uma das prioridades”.