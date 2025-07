São Gonçalo Shopping promove Campanha do Agasalho em parceria com o projeto Por Gentileza

Com a chegada do inverno, o São Gonçalo Shopping, administrado pela NIAD, convida seus clientes a participarem de um gesto de solidariedade: a Campanha do Agasalho, que acontece até 13 de julho. A iniciativa busca arrecadar o maior número possível de peças de frio em bom estado, que serão destinadas à comunidade local por meio do Projeto Por Gentileza.

A caixa de doações está disponível no 2º piso, em frente ao cinema, e recebe casacos, cobertores, luvas, toucas, meias, mantas e roupas de frio para todas as idades e tamanhos. Cada doação pode aquecer não apenas o corpo, mas também o coração de quem mais precisa.

A parceria com o Projeto Por Gentileza reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping com ações sociais que geram impacto positivo na vida das pessoas. É hora de fazer a diferença: doe calor, doe gentileza.

Serviço - Campanha do Agasalho – São Gonçalo Shopping

Período: até 13 de julho

Local: 2º piso, em frente ao cinema

Parceria: Projeto Por Gentileza