Ex-Tiazinha, Suzana Alves anuncia término do casamento com ex-tenista

A atriz Suzana Alves utilizou as redes sociais para anunciar o término do seu casamento de 15 anos com o ex-tenista Flávio Saretta. A eterna "Tiazinha" falou sobre o quanto quis construir uma família e nisso deixou "tudo para trás".

Ela também citou que "certas coisas fogem do controle". "Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle e precisamos aceitar e seguir em frente. Diante das muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação."

Aos 46 anos, Suzana disse que resolveu tornar pública a questão para evitar especulações. Ela citou alguns versos bíblicos e disse que tem se sentido confortável no momento: "Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança."

Suzana e Flávio se conheceram em 2008. Na época, o ex-tenista passava por uma profunda depressão por conta de uma lesão que o fez abandonar a carreira aos 28 anos. Em podcast, Saretta disse que Suzana o tirou do fundo do poço.

Eles se conheceram em um show em São Paulo. Através de uma amiga, pediu para se aproximar de Suzana. Ele pegou o e-mail da atriz e teve coragem de enviar uma mensagem: "E aí a gente começou a trocar ideia. Ficávamos duas horas conversando. Marcamos de sair para jantar. Ela sofreu muito na vida dela também. Foi a mulher mais conhecida da época dela, e ela largou tudo no auge, porque entrou em depressão também. As nossas histórias de sofrimento eram muito parecidas, o lado de ter perdido muita grana que ela conquistou... A gente foi se identificando. A gente chorava e sorria junto com as nossas histórias", disse.