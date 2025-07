São Gonçalo faz ações de conscientização sobre hepatites virais

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, através do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais, vai realizar ações de conscientização neste mês de julho sobre as hepatites virais. Conhecido na área da saúde como Julho Amarelo, o mês também tem o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais lembrado no dia 28. As unidades de saúde vão intensificar as orientações sobre as doenças aos usuários nas salas de espera e incentivar a testagem durante todo o mês.

Fora das unidades de saúde, as ações estão previstas para acontecerem no Pátio Alcântara no dia 28 de julho; para os profissionais da limpeza urbana durante o horário de trabalho em dias alternados e para os moradores em situação de rua, através do Consultório na Rua (Cnar), também em dias alternados.

Nas ações, os gonçalenses poderão realizar os testes rápidos para averiguar se têm sífilis, HIV, hepatite B e C; obter informações sobre os programas municipais de saúde; sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), principalmente as hepatites virais e seus meios de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, além da distribuição de insumos de prevenção – preservativos e gel lubrificante.

“A campanha Julho Amarelo foi criada para reforçar as ações de prevenção, sensibilização e conscientização das doenças. Um dos objetivos é estimular a realização do teste rápido. Eles são gratuitos, estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de São Gonçalo e podem ser realizados, de segunda a sexta, das 8h às 16h. O resultado sai em 20 minutos. Caso a doença seja confirmada, os gonçalenses são encaminhados para outros exames específicos e para o tratamento”, explicou Monique Gonzalez, coordenadora do Programa IST/Aids e Hepatites Virais.

A principal fonte de contaminação das hepatites virais b e c é através do sexo desprotegido e compartilhamento de objetos perfurocortantes. Por isso, medidas simples como o uso de preservativos, materiais descartáveis e esterilizados são recomendáveis, assim como o não compartilhamento de agulhas e seringas.

“Caso já estejam contaminados, os gonçalenses têm o tratamento com hepatologista garantido na cidade, assim como a medicação. O tratamento é realizado na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40, e no PAM Coelho”, finalizou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Hepatites

As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes vírus, classificados pelas letras A, B, C, D e E, bem como pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras substâncias. Essas infecções representam um problema de saúde pública, muitas vezes evoluindo de forma silenciosa. Quando os sintomas estão presentes, eles podem incluir cansaço, enjoo, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, entre outros.

Há vacina para as hepatites a e b. A primeira, ainda quando criança e para os usuários de Profilaxia Pré-Exposição (Prep) de infecção por HIV a partir dos 15 anos. A segunda, em três doses, para os adultos. A hepatite c tem tratamento e tem cura.