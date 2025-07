Orla de Niterói recebe esculturas de “Primórdios Digitais”, expo de Beto Gatti

Praça do Rádio da Cidade- Cabo de Guerra, o paradoxo entre a ausência física e a presença digital - Foto: Divulgação

Praça do Rádio da Cidade- Cabo de Guerra, o paradoxo entre a ausência física e a presença digital - Foto: Divulgação

Até o dia 20 de julho, pontos turísticos de Niterói apresentam esculturas da mostra "Primórdios Digitais", de Beto Gatti. Bem-humoradas e provocativas, as obras de até dois metros de altura integram a intervenção urbana idealizada pelo artista. Iniciativa da Prefeitura de Niterói, a mostra entrou em sua segunda fase de exibição após ficar quase três semanas no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói.

A exposição busca provocar um momento de pausa e reflexão sobre o paradoxo entre a ausência física e a presença digital. Agora, a população vai poder viver essa experiência num roteiro que passa por diversos pontos da cidade: Museu de Arte Contemporânea (MAC); Praça Arariboia; calçadão da Praia de Icaraí (em frente à UFF); Praça do Rádio Amador (São Francisco) e Parque da Cidade.

“Niterói respira arte e cultura. Fico orgulhoso de receber uma intervenção de Beto Gatti, um artista de porte que questiona a tecnologia e o quanto ela toma de espaço nas nossas vidas. Acredito que a nossa orla, referência de beleza e natureza, seja um ponto de encontro perfeito para a reflexão que ‘Primórdios Digitais’ levanta. Convido todos a conhecerem as cinco esculturas e dedicarem alguns minutos para se desconectar”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Em “Primórdios Digitais”, Gatti constrói sua crítica a partir da dualidade presente em sua própria obra: utiliza tecnologia de ponta como ferramenta criativa, mas recorre a materiais ancestrais, como o bronze, para dar forma às esculturas. O objetivo é criar um contraste entre o antigo e o contemporâneo.

Leia também:

▸Lucas Lima posta foto 'biscoitando' durante viagem ao Chile



▸ São Gonçalo interdita estabelecimentos comerciais suspeitos de receptação

As obras retratam primatas com corpos humanos manipulando celulares, câmeras e óculos de realidade virtual — uma crítica ao impacto da tecnologia nas relações sociais. O próprio artista visitou e escolheu os locais onde as obras serão expostas em Niterói.

As cinco obras pertencem a coleções particulares e foram cedidas para esta ação. Cada escultura contará com uma placa informativa e um QR Code que convida o público a acessar o celular para saber mais sobre o processo criativo do artista.

Confira quais esculturas cada ponto da cidade recebeu:

Praça Arariboia → Desconectados

MAC → Saudade

Praça do Rádio da Cidade → Cabo de Guerra

Orla de Icaraí → Primórdios Digitais

Parque da Cidade → La Décadence Biomorphique