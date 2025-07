Lucas Lima posta foto 'biscoitando' durante viagem ao Chile

O músico e ex-marido de Sandy, Lucas Lima, está viajando pelo Chile e aproveitou as belas paisagens do país para ‘biscoitar’ nas redes sociais, ao postar uma foto sem camisa, mas admitiu que pediu ajuda de amigas, nesta quarta-feira (2).

Lucas Lima está solteiro desde o fim do casamento com Sandy e durante sua passagem pelo Chile, aproveitou para mostrar o shape. Na imagem, o cantor aparece de costas, usando apenas calça, enquanto admirava a vista da janela de seu quarto. Em seguida, ele admitiu que sentiu medo de passar vergonha e mandou a imagem para duas amigas aprovarem.

Leia também:

Repórter da Band pede desculpas por empurrar colega da Record durante cobertura ao vivo

Frente fria mantém onda de frio e chuva no centro-sul do país; Confira a previsão do tempo

"Deixando claro que o meu 'biscoitar na terceira idade' veio após consulta das amigas Re e Sabrina (risos)", escreveu o cantor ao compartilhar um print da conversa com as amigas. "Fiz uma fotinho de biscoito, mas: 1. Não sei se é biscoito ou mico. 2. Não sei qual delas está melhor", contou para elas.

Lucas Lima e Sandy ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 de casamento, mas anunciaram a separação em setembro de 2023. Na época, apesar da discrição do casal, eles anunciaram o fim do casamento pelas redes sociais ressaltando que a decisão ocorreu de forma amigável e cercada de respeito. Além disso, afirmaram que continuam amigos e companheiros na criação do filho, Theo, de 11 anos, e que não teve brigas ou ressentimentos.