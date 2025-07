Nova autópsia do corpo de Juliana Marins será feita no Rio

A Advocacia Geral da União (AGU) informou, em nota, que a nova autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins, “será realizada no Rio de Janeiro, assim que o corpo chegar ao país.” O pedido de novo exame é da Defensoria Pública da União (DPU), a partir de solicitação da família de Juliana.

De acordo com o comunicado, “a certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil em Jacarta baseou-se em autópsia realizada pelas autoridades da Indonésia, mas não trouxe informações conclusivas sobre o momento exato do falecimento.”

Nesta tarde, a AGU, a DPU e representantes do estado do Rio de Janeiro estão reunidos na 7ª Vara Federal de Niterói, que está cuidando da demanda. A autópsia feita na Indonésia descreve que Juliana Marins morreu entre 12 e 24 horas antes do corpo chegar ao serviço legista, vítima de hemorragia provocada por trauma contundente. A família pede que uma nova autópsia seja feita no Brasil.

Traslado

O avião com corpo de Juliana Marins tem pouso previsto para as 17h15 no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, conforme informou hoje a companhia Emirates, que está fazendo o traslado. Em seguida, o corpo seria trazido ao Rio de Janeiro.

Juliana Marins caiu enquanto fazia uma trilha na cratera do Monte Rinjani, um vulcão, na Indonésia, na manhã de sábado, 21 de junho. Na segunda-feira (23), equipes de resgate localizaram a brasileira por meio de drone térmico. Naquele dia, ela ainda estava viva. O socorrista que fez o resgate do corpo só conseguiu chegar até ela no dia seguinte (24), quando Juliana já tinha morrido. A retirada só ocorreu no dia 25.