Zenit paga multa à vista e Gerson está de saída do Flamengo

Gerson se despede do Flamengo após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O meia Gerson está deixando o Flamengo. O capitão do Rubro-Negro jogará no Zenit, da Rússia. O clube europeu pagou à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). O valor entrou na conta do clube carioca nesta terça-feira (1º) de manhã.

O acordo entre o jogador e os russos já estava sacramento há cerca de um mês, quando sinalizaram ao Fla que os russos pagariam a multa rescisória do camisa 8. Nos últimos dias, o Zenit viu o Al-Nassr, da Arábia Saudita, disputar o atleta. Por isso, o Zenit acelerou o depósito para não perder a disputa pelo jogador.

Com a redução do valor da multa na renovação no início deste ano, a saída de Gerson ficou condicionada ao pagamento dos 25 milhões de euros. Sem precisar se sentar à mesa, o Flamengo avisou que só aceitaria o valor à vista.

Segundo fontes ligadas ao jogador, ele chegou a ficar balançado a quebrar o acordo com o clube russo e assinar com o Al-Nassr, por conta de sua relação com Jorge Jesus. O técnico português chegou a ligar para o atleta diversas vezes nos últimos dias. Após a eliminação para o Bayern na Copa de Clubes, o treinador procurou Gerson novamente.