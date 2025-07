Fundador do Grupo Dinisa, Antônio Roberto Rodrigues, morre aos 87 anos

Morreu nesta segunda-feira (30), aos 87 anos, o empresário Antônio Roberto Rodrigues, fundador do Grupo Dinisa, uma das empresas mais tradicionais do setor automotivo nas regiões de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.

Antônio era reconhecido por sua integridade, generosidade e forte presença no ambiente empresarial fluminense. Fundador do Grupo Dinisa há 52 anos, ele liderou a expansão da empresa, que hoje representa grandes marcas automobilísticas.

A notícia da morte foi confirmada por meio de nota oficial divulgada pela empresa. “Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do nosso fundador, Sr. Antônio Roberto Rodrigues. Um homem íntegro, generoso e inspirador, que deixa um legado que continuará presente em nossa trajetória”, diz o comunicado.

A CDL Niterói também lamentou a perda. “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do Sr. Antonio, fundador do Grupo Dinisa. Seu Antonio foi mais do que um líder — foi um exemplo de dedicação, honestidade e visão. Seu legado permanecerá vivo em cada conquista construída com esforço, valores e humanidade.”

Homenagem da CDL | Foto: Divulgação

Nas redes sociais, ex-colaboradores e funcionários do grupo prestaram homenagens, destacando o lado humano do empresário. “… um homem de fé, de garra, de família, que fazia questão de mostrar que o valor maior na vida é o amor e a humildade”, escreveu uma funcionária.

Nas redes sociais, ex-colaboradores e funcionários do grupo prestaram homenagens, destacando o lado humano do empresário | Foto: Divulgação

“Sr. Antônio foi um patrão amável, humano, sensível. Sem dúvidas ele fará muita falta. Guardo na lembrança esse sorriso que ele sempre carregou", disse outro colaborador.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.