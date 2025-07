Prefeitura de Niterói entrega Policlínica de Piratininga totalmente reformada e em novo endereço

A Prefeitura de Niterói vai inaugurar na quarta-feira (02) a nova sede da Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione, ampliando a cobertura e capacidade de atendimentos em Atenção Especializada no município de Niterói. A unidade passa a atender a população no novo endereço, na Rua Professor Ernâni Faria Alves, em frente à Caixa Econômica Federal de Piratininga.

O espaço foi completamente revitalizado para oferecer serviços de saúde com mais qualidade, infraestrutura adequada, conforto e acessibilidade à população. As intervenções e modernizações incluíram a climatização de todos os ambientes, a informatização da unidade e a adequação completa às normas de acessibilidade, garantindo mais segurança e comodidade para usuários e profissionais.

“A população que reside na região de Piratininga, Cafubá, Fazendinha, Camboinhas, Tibau, Jacaré e Santo Antônio poderá ser atendida na nova sede da Policlínica, que passou por ampla reforma para dar mais conforto e acolhimento aos pacientes. É muito importante cuidarmos da saúde e valorizarmos esse serviço que oferece várias especialidades médicas para atender os pacientes com muita qualidade. Em nossa gestão Saúde é prioridade!”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

A nova Policlínica representa um importante avanço na ampliação do acesso à saúde especializada em Niterói, reforçando o compromisso com um atendimento público mais eficiente, digno e humano, com foco total no cuidado à saúde da população. Entre as especialidades oferecidas à população estão: clínica médica, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, pediatria, nutrição, odontologia e ginecologia.

"Com a nova Policlínica de Piratininga, oferecemos um espaço mais acolhedor e com melhor estrutura para os pacientes. Isso representa um importante avanço na ampliação do acesso à saúde em Niterói, reforçando o compromisso com um atendimento público mais eficiente, digno e humano", afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Ampliação da unidade de saúde – A nova unidade conta com oito consultórios, duas salas de pré-consulta, uma sala coletiva, recepção ampla, salas de fisioterapia e de curativo, farmácia para dispensação de medicamentos.