Tricolores sonham com a vitória contra o Al‑Hilal: “Vai ser fácil porque o Fluminense é gigante”

Após vencer o Inter de Milão, o Fluminense segue firme no Mundial e prepara o duelo contra o Al‑Hilal com a torcida empolgada e confiante - Foto: Layla Mussi

O Fluminense fez história ao bater o poderoso Inter de Milão e carimbar seu nome como o único carioca ainda de pé no Mundial de Clubes. Em um jogo eletrizante que incendiou os corações tricolores, o time mostrou garra e personalidade para continuar sonhando alto. Agora, com a confiança em alta e a torcida em festa, o Tricolor se prepara para mais um duelo decisivo: enfrenta o Al-Hilal nesta sexta-feira (4), às 16h, nos Estados Unidos. A jornada rumo à glória continua, e o sonho da final está mais vivo do que nunca.

"A gente ganhou do Inter de Milão. Ganhar do Al-Hilal vai ser suave, vai ser fácil, porque o Fluminense é gigante. O Al-Hilal é um time bom, mas o Fluminense é melhor. Eu acho que o placar vai ser de 2 a 1, porque o Everaldo vai finalmente chutar para o gol, e depois o Germán Cano. O primeiro tempo vai ser doído, mas no segundo a gente ganha. Vai ser 0 a 0 no primeiro tempo, no segundo a gente vira", disse o técnico de enfermagem Yago Peçanha, de 25 anos, tricolor desde o berço.

O tricolor Yago Peçanha acredita que será um jogo fácil contra o Al-Hilal | Foto: Layla Mussi

Com as expectativas nas alturas, os tricolores aguardam ansiosos as próximas rodadas do Mundial e estão prontos para torcer contra quem vier, sonhando em se tornarem campeões.

"O que vier... quem quer ser campeão não pode escolher. O que vier, pra gente está ótimo. O time está bem com o 'papai' Renato. Pode entrar com o mesmo time de ontem", contou o aposentado Jorge Francisco de Assis, de 67 anos, que aposta em Germán Cano e Keno como os artilheiros da próxima partida, com um possível placar de 2 a 0.

O torcedor Jorge Francisco acredita que campeão não escolhe disputa | Foto: Layla Mussi

O Fluminense segue como o único time carioca resistente no Mundial de Clubes, superando as expectativas dos rivais e alimentando a confiança de seus torcedores. Apesar de manterem os pés no chão, os tricolores sonham com o título.

"Não tem esse negócio de favorito. O Fluminense está sendo bem montado pelo Renato e está chegando lá. Eu creio que o placar será de 2 a 1 para o Fluminense, porque o time deles não é ruim, é um time pesado também. Mas se perder, já chegamos bem longe, porque os outros já saíram, o Flamengo e o Botafogo, que eram os 'tais' e o Fluminense foi como um cavalo azarão, mas está chegando lá", refletiu o aposentado e torcedor Jorge Luis Dias, de 72 anos.

Jorge Luis Dias disse que o Fluminense surpreendeu os rivais cariocas | Foto: Layla Mussi

O próximo desafio do Fluminense será nesta sexta-feira (4), às 16h, contra o clube árabe Al-Hilal, no estádio Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

