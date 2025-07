CDL Niterói comemora a primeira edição do Prêmio Mérito Lojista

A votação teve início no último dia 17, através do site da entidade - Foto: Divulgação

A votação teve início no último dia 17, através do site da entidade - Foto: Divulgação

O comércio se prepara para comemoração do título de “o melhor da cidade” com o lançamento oficial do Prêmio Mérito Lojista, em sua primeira edição, promovido pela CDL Niterói. Serão 12 empresas de diferentes segmentos na concorrência pelo título a partir de uma votação aberta ao público, que irá avaliar qualidade do serviço ou produto, atendimento e outros critérios, já descritos na seleção. A votação teve início no último dia 17, através do site da entidade e o resultado será divulgado no dia 16 de julho, em uma solenidade em comemoração aos 67 anos da CDL Niterói e pelo Dia do Comerciante.

Segundo o presidente, Luiz Vieira, o evento foi pensado para homenagear os que fazem a diferença na cidade, desde o fomento da economia local, na geração de empregos fazendo o dinheiro circular na cidade, assim como na entrega de excelência aos clientes consumidores.

“O objetivo principal da campanha é a valorização de empresas de comércio e serviços locais mostrando para a cidade quem são os melhores segundo uma votação popular. Aqueles que não estiverem bem colocados nesta votação terão a oportunidade de ter uma consultoria específica pós evento com o Sebrae para melhorar a sua performance para uma próxima oportunidade de premiação. Com isso, valorizamos as empresas locais e trabalhamos com foco principal de todas as nossas campanhas, que é sobre comprar aqui, desenvolver e empregar”, disse Luiz Vieira, presidente da CDL Niterói.

O evento vai acontecer na sede reunindo autoridades locais, palestrantes e convidados, para um coquetel de lançamento e abertura oficial da premiação. Dentre os parceiros estão o Sebrae, que irá atuar de forma direta com programas de capacitação e desenvolvimento das empresas indicadas, além da WFibra e Sicoob.

Parceiros comemoram iniciativa inédita na cidade

Segundo a coordenadora do Sebrae Leste Fluminense, Juliana Marinonio, a expectativa é que, por meio da parceria com a CDL Niterói, o Sebrae possa oferecer capacitações, consultorias e eventos voltados à melhoria do desempenho das empresas, abordando temas como atendimento ao cliente, qualidade dos produtos, relacionamento com os clientes, gestão financeira, entre outros.

Para a superintendente de negócios do Sicoob Credicaf, Ana Amélia Tuller, a proposta do evento vem de encontro às missões da entidade, sobre promover a evolução financeira das empresas e desenvolver novos negócios. “Chegamos em 2022 à cidade de Niterói e a CDL logo nos acolheu por aqui. Agora é nossa vez de retribuir somando para que iniciativas como esta aconteçam cada vez mais”, comentou Tuller, que é responsável pelas unidades do Rio de Janeiro e outras regiões. A especialista também anunciou uma proposta de parceria com as empresas participantes com base nos modelos de cooperativismo nos serviços financeiros.

Wilton Santos, diretor da Wfribra e também parceiro CDL comenta que iniciativas de valor merecem o apoio. “Somos empresa de Niterói e também parceiros da CDL. Iniciativas como estas aproximam empresas uma das outras, ampliando suas possibilidades de crescimento. Isso é indispensável para que mais empreendedores avancem e juntos”, finalizou. A apuração está prevista para o dia 14 de julho e o resultado será divulgado no dia 16