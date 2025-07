Disque Denúncia pede informações sobre foragidos em Goiás que estariam na Favela da Rocinha, no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (01), um cartaz para auxiliar nas investigações do Setor de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás e Forças de Segurança do Rio de Janeiro, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de três acusados e foragidos da Justiça do Estado de Goiás. São eles: Yuri Alexandre Sousa Andrade, vulgo Cerradão, de 22 anos, Everton da Mota Leda, de 43 e Rafael Costa Lagoa, vulgo Lagoa CV, de 43. Todos são ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), e estariam se escondendo na Comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Yuri Alexandre, é um dos mandantes e um dos envolvidos em um homicídio praticado em dezembro de 2024, no brutal assassinato do jovem Lucas André Xavier de Oliveira, de 23 anos, no Setor Vera Cruz, em Goiânia. A vítima foi atraída por Yuri e outros quatro comparsas depois de perder 2 kg de maconha da facção, avaliados em mais de R$ 3 mil. Depois do crime, ele fugiu para o Rio e passou a se esconder na Favela da Rocinha. Contra ele constam cinco mandados de prisão e possui anotações criminais por homicídio, tráfico de drogas, ocultação e vilipêndio de cadáver .

Evadido do Sistema Penitenciário, Everton Leda, chegou a ser preso maio de 2011, quando de uma operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar dos estados de Alagoas e Pernambuco que desarticulou uma quadrilha que atuava no arrombamento de caixas eletrônicos que agia nos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás. Everton da Leda, era apontado pela polícia como um dos mais conhecidos ladrões de banco do país e condenado a 71 anos de prisão. Ele estava foragido desde março de 2011, quando fugiu do Presídio de Segurança Máxima de Papuda, no Distrito Federal.

Em dezembro de 2021, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou 26 pessoas – entre elas um agente penitenciário federal, advogados de presos e várias lideranças do Comando Vermelho – pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. desdobramento da Operação Efialtes, que desvendou esquema de rede de transmissão de ordens de líderes da organização criminosa presos na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), tanto para integrantes que estão em liberdade, quanto para outros presos internos. Dados colhidos em investigações da Polícia Federal, entre eles diversas filmagens realizadas em 2020 e 2021, mostram que presos foram beneficiados pelo esquema criminoso, entre eles Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, famosa liderança do Comando Vermelho. Entre os beneficiados pelo esquema estavam, Everton Mota Leda, e traficantes do Rio de Janeiro como Fabiano Atanásio da Silva, o FB, Carlos Eduardo Rocha Freire Barboza (vulgo Cadu Playboy), Charles Silva Batista (vulgo Charles do Lixão), Luiz Cláudio Machado (vulgo Marreta), entre outros. Contra Everton Leda constam dois mandados de prisão, sendo um por Órgão Judicial: Seção de Execução Penal de Catanduvas - TRF4 e outro pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com pedido de Recaptura, pelos crimes de organização Criminosa, Roubo e Tráfico de Drogas.

Rafael Lagoa, chegou a ser preso em janeiro de 2014, onde através de uma denúncia anônima, equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e o Serviço de Inteligência do Comando da Capital (CPC/2/Goiás) apreenderam aproximadamente 80 kg de maconha em uma residência, na Rua Presidente Harrison, no Jardim Presidente, em Goiânia. Rafael, estava na casa e foi preso. Ele já possuía passagens por homicídio, roubo, receptação e formação de quadrilha. Segundo informações da PM, a droga era oriunda do Paraguai. Contra ele consta um mandado de prisão, da 2ª Vara de Execução Penal/Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, Tipificação Penal: Roubo, com condenação: 23 anos, em Regime Prisional: Fechado.

Quem tiver informações sobre sobre a localização desses três foragidos da Justiça do estado de Goiás, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido