Acadêmicos de Niterói deve homenagear presidente Lula no Carnaval 2026

A escola de samba niteroiense Acadêmicos de Niterói deve fazer sua estreia na elite do Carnaval carioca com uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo informações divulgadas nesta segunda (30) pelo jornal "O Globo", a agremiação decidiu desfilar com um enredo sobre a vida do político no Carnaval de 2026, que marca sua estreia no Grupo Especial.

A escola ainda não confirmou oficialmente a informação e disse que só vai confirmar o enredo no dia do anúncio oficial, que acontece no próximo dia 9 de julho. De acordo com "O Globo", o enredo deve se inspirar em diferentes fases da vida de Lula, passando por sua infância no Nordeste, sua trajetória como líder sindical e eleição à Presidência da República.

Até o momento, a única informação confirmada sobre o enredo da Acadêmicos de Niterói é a assinatura do carnavalesco Tiago Martins, que também foi o responsável pelo tema da escola no último Carnaval. Em fevereiro, a escola desfilou o enredo "Vixe Maria", inspirado pelas festividades juninas no Brasil. O tema garantiu à escola a primeira aposição na Série Ouro e a classificação para o Grupo Especial.

Caso o suposto enredo deste ano seja confirmado, Lula se une a uma extensa lista de personalidades homenageadas na Sapucaí no próximo ano. Além do presidente, já foram confirmados enredos sobre Rita Lee, Rosa Magalhães, Mestre Ciça, Mestre Sacaca, Ney Matogrosso, Carolina Maria de Jesus e Heitor dos Prazeres.