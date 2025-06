Isabel Veloso celebra 6 meses do filho Arthur “A esplêndida arte de ser sua mãe”

Aos 18 anos, a influenciadora e guerreira, Isabel Veloso, chegou ao marco emocionante dos seis meses de vida de seu filho, Arthur. A jovem enfrenta o câncer desde os 15 anos e chegou a ser considerada terminal.

Arthur nasceu prematuro em dezembro de 2024, com apenas 32 semanas, em um parto antecipado motivado pela intensificação do linfoma de Hodgkin da mãe. O pequeno precisou passar quase um mês na UTI, recebendo cuidados para ganhar peso e força até receber alta em 26 de janeiro deste ano.

Para marcar os seis meses, Isabel postou antigos registros da gestação do primeiros dias de vida do bebê, publicando um post emocionante: Esse momento não foi apenas um marco no crescimento de Arthur, mas também um profundo reinício emocional para Isabel.

Durante a gestação, a influenciadora chegou a revelar que não tinha expectativa de ver seu filho crescer por causa da gravidade da doença. Mas toda essa situação mudou, quando Isabel entrou oficialmente em remissão.

Neste aniversário, Isabel falou sobre a alegria do primeiro Dia das Mães, descrevendo Arthur como seu milagre e revelando uma profunda gratidão por reencontrar sentido após um diagnóstico devastador. Ela também contou que cada ultrassom e cada choro no parto foram lembretes de forças que não sabia que tinha.

Isabel sempre foi franca em compartilhar sua realidade com a quimioterapia, a cesárea prematura, as noites de hospital, e agora, a vitória temporária sobre o câncer. Outro momento marcante foi quando ela disse de coração aberto.