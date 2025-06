Pinguim encanta banhistas em Praia do Arpoador

Um pinguim foi flagrado nadando na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, no início da tarde de domingo (29). Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, é possível ver o animal cercado por banhistas curiosos e encantados com a inesperada visita.

Tal acontecimento chamou a atenção de quem aproveitava o dia de sol na cidade. O professor de Biologia Marinha na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rodrigo Leão de Moura, explicou, em entrevista ao jornal O DIA, sobre a passagem desses animais pelo Brasil nesta época do ano. Segundo o biólogo, os Pinguins-de-magalhães se reproduzem em grandes colônias no extremo sul da América do Sul, na Argentina e no Chile. No entanto, durante o inverno alguns indivíduos chegam até o Brasil, solitários ou em grupos, geralmente aproveitando as frentes frias que vêm do sul.

O especialista esclarece que ainda que alguns animais não resistam a essa longa jornada até o Brasil, na maior parte dos casos eles conseguem voltar sãos e salvos para suas áreas de origem. "Pinguins são longevos, alcançando mais de 25 anos de idade", afirmou.