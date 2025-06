Charles Do Bronxs é nocauteado em luta principal do UFC

Em um evento recheado de brasileiros, o UFC 317, realizado em Las Vegas, neste sábado (28), tinha Charles Oliveira enfrentando o invicto Ília Topuria pelo cinturão vago da categoria peso leve (70 kg). Mesmo sendo um dos lutadores favoritos do público, Charles não aguentou as mãos pesadas do adversário e foi nocauteado ainda no primeiro round.

O georgiano de 28 anos de idade, já tinha se consagrado campeão no peso pena (até 66 kg), e decidiu subir de categoria para tentar ganhar dois cinturões em duas categorias de peso diferentes.

Charles tinha a seu lado a experiência. Com 35 anos, o brasileiro tinha mais lutas, mais tempo no peso leve, além de ser um lutador maior e ter o histórico de ser o atleta com mais finalizações em todo o UFC. Mas nada disso adiantou.

A luta começou agitada com os dois atletas indo para a trocação franca, em um momento em que Oliveira tentou se aproximar para acertar Topuria, o georgiano lançou uma combinação e acertou duros golpes de encontro no brasileiro, que já caiu nocauteado no octógono.

Ília Topuria chegou a 17-0 na carreira, conquistando seu segundo cinturão dentro da maior organização de mma do mundo.

Mesmo com a derrota de Charles, o evento não foi tão ruim para os brasileiros. Alexandre Pantoja, de 35 anos, campeão peso mosca (56,7 kg) defendeu seu cinturão pela quarta vez na co-luta principal do evento e finalizou o neozelandês Kai Kara-France. Pantoja teve uma performance impecável e mostrou ser um dos grandes campeões da atualidade.

O evento ainda contou com as vitórias de Gregory "Robocop" Rodrigues e Jhonata Diniz.