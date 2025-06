Charles Do Bronxs disputa cinturão do UFC neste sábado (28)

Ilia Topuria e Charles Oliveira se enfrentam na luta principal do UFC 317 - Foto: Chris Unger/Getty

O brasileiro Charles Do Bronxs, de 35 anos, tem mais uma oportunidade de se tornar novamente o campeão da categoria peso leve (70 kg) do UFC, neste sábado (28). Mas para isso, ele terá que fazer o que outros 16 lutadores não conseguiram, que é vencer o invicto Ília Topuria, ex-campeão peso pena (66 kg), na luta principal do evento, em Las Vegas, nos EUA.

"Eu já estive no momento dele. Eu tinha 21 a 0 [no MMA], fiquei invicto, não sabia o que era derrota. Mas uma hora chega para todo mundo. Ele é um cara duríssimo, merece respeito. A parte de ser azarão é bom. Quem gosta de apostar, aposta muito dinheiro e ganha. Então, o que eu tenho que falar é que dia 28 vocês vão ver quem vai ser o campeão", afirmou Charles.

Do Bronxs e Topuria disputam um cinturão vago da categoria, após o campeão quase imbatível Islam Makhachev decidir subir de categoria. Islam, que foi o lutador que tirou o cinturão do próprio Charles, em 2022.

O adversário do Brasileiro é um dos lutadores mais badalados do momento. Topuria tem 16 vitórias em 16 lutas, sendo metade dessas já no UFC. Após se tornar campeão peso pena (66 kg) e defender o cinturão, o georgiano de 28 anos, decidiu subir de categoria para tentar levar sua hegemonia para a categoria até 70kg.

Recordista em finalizações e bônus na organização, essa pode ser a última oportunidade de Charles lutar pelo cinturão. "Quanto mais você vai lutando, mais experiência e bagagem você vai tendo. Lá atrás eu não tinha isso, eu tinha a vontade, a sede. Hoje eu continuo com a sede, só que tenho uma bagagem, uma experiência. Você vai crescendo, vai evoluindo e ficando melhor. Ele é um cara que é um grande nocauteador, eu também acredito que eu tenho poder de fogo nas mãos", afirmou.

O UFC 317 tem início às 20h na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com o card principal começando às 23h. O evento que está recheado de brasileiros, conta também com Alexandre Pantoja defendendo o cinturão dos moscas (56,7 kg), na luta co-principal da noite.