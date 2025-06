Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (28), para decidir vaga nas quartas de final do Mundial

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (28), as 13h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes, que protagonizaram grandes embates nas duas últimas temporadas, terão mais um jogo que entrará para a história do futebol brasileiro.

O técnico Renato Paiva, não poderá contar com o volante Gregore para essa partida, que cumpre suspensão automática por receber o segundo cartão amarelo na competição. Com isso, o time não deve repetir a escalação com três volantes que enfrentou PSG e Atlético de Madrid.

Na ausência de Gregore, Allan e Marlon Freitas devem formar a dupla de volantes da equipe, que também deve ter a entrada de Cuiabano, fazendo uma dobradinha com o lateral Alex Telles, pelo lado esquerdo.

O zagueiro Jair Cunha, também virou dúvida nos últimos dias devido o desgaste físico e chegou a ficar de fora de algumas atividades, mas a tendência é que ele seja titular na partida.

O Botafogo não perde para o Palmeiras desde a virada histórica por 4 a 3, no Campeonato Brasileiro de 2023. Os times se enfrentam no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.